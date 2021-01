Mehrere Tage nach dem Erdrutsch in Norwegen sind inzwischen vier Todesopfer geborgen worden.

Gestern wurden drei Tote entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Zu ihrer Identität gibt es bisher keine Angaben. Bereits am Freitag fanden Rettungskräfte die Leiche eines 31-jährigen Mannes. Die Suche nach sechs Vermissten dauert an.



Norwegens König Harald der Fünfte wird heute zu einem Besuch am Ort des Unglücks nordöstlich von Oslo erwartet.



Der Erdrutsch hatte sich am frühen Mittwochmorgen ereignet. Ein ganzer Hügel sackte ein, etwa zehn Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab.

