Erdrutsche in Bangladesch

In Bangladesch sind wegen Erdrutschen und Überschwemmungen etwa 10.000 Rohingya rund um die Flüchtlingslager im südöstlichen Bezirk Cox's Baza in Sicherheit gebracht worden.

Mindestens 14 Menschen seien bereits ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Zehntausende Rohingya, die in den Flüchtlingslagern keinen Platz gefunden haben, hatten sich Unterkünfte auf den umliegenden Hügeln errichtet. Auch rund 7.000 Einheimische wurden demnach in Sicherheit gebracht.



In den Flüchtlingslagern leben mehr als 850.000 Rohingya. Die meisten waren 2017 aus dem benachbarten Myanmar geflohen.

