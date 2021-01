Nach den Erdrutschenin in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf 19 gestiegen.

Wie die staatliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte, werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara bezifferte die Zahl der Verschütteten auf mindestens 27. Nach Angaben eines Behördensprechers konnten 150 Menschen gerettet werden.



In der Provinz West Java hatte es gleich zwei Erdrutsche am gleichen Ort gegeben. Dabei wurden auch herbeigeeilte Rettungskräfte verschüttet. Nach schweren Regenfällen hatte es in Indonesien bereits in den vergangenen Tagen mehrere Erdrutsche gegeben, zudem sind viele Gegenden überschwemmt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.