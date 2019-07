Die Weltbevölkerung hat ihr Budget an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr rechnerisch an diesem Montag aufgebraucht.

Nach Angaben der Forschungsgruppe Global Footprint Network beansprucht die Menschheit derzeit die Ressourcen von 1,75 Erden. Alles, was vom sogenannten Erdüberlastungstag an konsumiert wird, kann im Laufe des Jahres nicht mehr nachwachsen. Dazu zählen Holz, Ackerland und Fischgründe. Auch der CO2-Ausstoß geht in die Berechnungen ein. Die Umweltstiftung WWF mahnte, die Menschen konsumierten und wirtschafteten als gäbe es kein Morgen.



Deutschland lebt demnach bereits seit dem 3. Mai über seine Verhältnisse. Würde die Weltbevölkerung insgesamt so leben und wirtschaften wie die Deutschen, wären drei Erden nötig. Der ökologische Fußabdruck des Landes liegt im oberen Viertel aller Länder.