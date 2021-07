Die Welt erreicht nach Berechnungen von Wissenschaftlern heute den sogenannten Erdüberlastungstag.

Nach Angaben des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz sind alle erneuerbaren Ressourcen für das laufende Jahr am heutigen Tag aufgebraucht. Die Wissenschaftler berechnen, wann der durchschnittliche theoretische Flächenbedarf der Menschheit etwa für Urbanisierung, Nahrungsmittelanbau und industrielle Produktion die Kapazitäten der Erde übersteigt. Eine zentrale Größe dabei ist unter anderem der Ausstoß von CO2. Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz sind in den ersten Wellen der Corona-Pandemie aufgrund des Lockdown deutlich weniger Ressourcen verbraucht worden. Nun nähert sich der Verbrauch Schätzungen zufolge wieder dem Stand vor der Pandemie.



Der sogenannte Erdüberlastungstag fiel im vergangenen Jahr erst auf den 22. August; im Jahr 2000 war es der 23. September.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.