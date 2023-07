Der spanische Comic-Zeichner Francisco Ibanez wurde mit Clever&Smart bekannt. (Archivbild) (Toni Albir / EFE / epa / dpa / Toni Albir)

Neben vielen weiteren Persönlichkeiten Spaniens würdigte auch Ministerpräsident Sánchez das Werk des Zeichners und Autors. Er habe das Leben für viele Generationen fröhlicher gemacht, sagte er. Die Zeitung "El País" nannte Ibáñez den "König des Comics".

Ibáñez wurde am 15. März 1936 als Sohn eines Buchhalters in Barcelona geboren und zeichnete schon als kleiner Junge. Weltweiten Erfolg erreichte er vor allem mit "Clever & Smart" - zwei Geheimagenten, die für den TIA (eine parodische Anspielung auf den US-Geheimdienst CIA) arbeiten. Die Bücher wurden nach Verlagsangaben in neun Sprachen übersetzt und dienten auch als Vorlage für zahlreiche Filme.