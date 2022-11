Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist als Parteichefin der DPP zurückgetreten. (imago images / Hans Lucas)

In der Hauptstadt Taipeh wie in weiteren Städten wurden Bewerber der oppositionellen Nationalisten in das Bürgermeisteramt gewählt. In der Stadt Hsinchu, in der viele Halbleiterfirmen ihren Sitz haben, siegte eine Kandidatin der neuen Volkspartei Taiwans. Als Konsequenz des Wahlausgangs trat Präsidentin Tsai Ing-Wen als Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei zurück.

Die Kommunalwahlen in allen 13 Bezirken und neun Städten gelten als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl 2024. Themen des Wahlkampfs waren vor allem die Luftverschmutzung in Großstädten und die Strategie beim Kauf von Covid-Impfstoffen.

