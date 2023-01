Bundeskanzler Nehammer hatte zuletzt im ORF erklärt, die sogenannte "Operation Luxor" gegen vermeintliche Muslimbrüder und Hamas-Unterstützer am 9. November 2020 sei nicht von ihm als damaligen Innenminister, sondern von der Grazer Staatsanwaltschaft und einem weisungsfreien Richter genehmigt worden. Die Zeitung " Der Standard " schreibt in einem "Faktencheck", dass das zwar formal richtig sei. Allerdings habe sich der ÖVP-Politiker am Tag der Razzien medial "massiv" in Szene gesetzt. Zudem seien in die Operation Luxor "reichlich" Ressourcen des Staatsschutzes geflossen, dem Nehammer als Innenminister vorgestanden habe. Daher werde das Verfahren stets mit ihm assoziiert.