Nach dem erfolglosen EU-Haushaltsgipfel haben die europäischen Grünen den Regierungen "nationale Egoismen" vorgeworfen.

Wichtige Projekte wie der sogenannte "Green Deal" gegen den Klimawandel oder die Digitalisierung würden aufs Spiel gesetzt, sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Lamberts. Solche Vorhaben ließen sich nicht mit einem Sparhaushalt angehen. Mit Knauserigkeit könne die EU keine internationale Führungsrolle in diesen Bereichen übernehmen.



Der Sondergipfel in Brüssel war am Abend ohne Einigung zu Ende gegangen; ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Differenzen seien zu groß gewesen. EU-Ratspräsident Michel hatte den Staats- und Regierungschefs einen Kompromiss-Vorschlag vorgelegt, wonach die Mitgliedsstaaten künftig 1,07 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an den gemeinsamen Etat abführen sollen. Die vier Nettozahler Dänemark, Schweden, Finnland und Österreich wollten lediglich ein Prozent nach Brüssel überweisen. Empfängerländer wie Polen und Ungarn pochten dagegen auf 1,3 Prozent.



Bei dem neuen Haushalt geht es um den Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre. Verschärft wird der Verteilungskonflikt durch den Wegfall des Nettozahlers Großbritannien infolge des Brexit.