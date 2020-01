Erfolgreiche Saturn-Landung vor 15 Jahren Europas Huygens auf Titan

Vor 15 Jahren machte Europa einen Riesensprung in der Raumfahrt. Am 14. Januar 2005 trat die ESA-Sonde Huygens in die Atmosphäre des Saturnmonds Titan ein und landete am Fallschirm sanft auf der Oberfläche.

Von Dirk Lorenzen

