Die britische Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Dies bestätigte ihr Sohn gegenüber der Londoner Zeitung "The Guardian". Die in Lelant in Cornwall geborene Pilcher war mit ihren Liebesromanen weltweit erfolgreich. Ihr Buch "Die Muschelsucher" verkaufte sich allein in Deutschland 1,7 Millionen Mal. Das ZDF verfilmte zahlreiche ihrer Romane.