Fructose-reicher Sirup begünstigt Tumorwachstum bei Mäusen

Frühere Studien haben nahegelegt, dass der Konsum von süßem, Fructose-reichem Mais-Sirup mit Fettleibigkeit und diese wiederum mit Darmkrebs in Verbindung steht. Jetzt zeigt eine Studie an Mäusen im Fachmagazin Science, dass Sirup-Konsum auch direkt mit Tumorwachstum zusammenhängen kann. Das Forschungsteam hat Mäuse mit einer genetischen Prädisposition für Darmpolypen untersucht – gutartige Wölbungen der Schleimhaut, die zu Krebs führen können. Sie gaben den Nagern Sirup-haltiges oder reines Wasser. Dabei zeigte sich, dass bereits geringe Sirup-Mengen zu größeren Darmpolypen bei den Tieren führten, aus denen sich häufiger Krebsvorstufen entwickelten.

Die Wissenschaftler untersuchten auch den molekularen Mechanismus dahinter. Demnach wandelt ein Enzym in den Darmpolypen die Fructose aus dem Sirup so um, dass sie das Tumorwachstum fördert.

Die Studie macht keine Aussagen darüber, ob die Beobachtungen der Mausexperimente auch auf den Menschen übertragbar sind. Sollte das so sein, könnten Eingriffe in den Fructose-Stoffwechsel dazu dienen, dass Wachstum von Darmtumoren einzudämmen.

Maissirup wird in den USA als billiges Süßungsmittel für Softdrinks eingesetzt. In der EU war die Einfuhr lange begrenzt - die Beschränkungen sind seit Ende 2017 aber aufgehoben.

Quelle: Science

Eine neue Fundstelle für Fossilien aus dem Kambrium weckt Hoffnungen

101 Tierarten wurden in der Fossilien-Ansammlung aus dem frühen Kambrium bislang identifiziert. Mehr als die Hälfte davon sei bislang unbekannt gewesen, wie ein chinesisches Forschungsteam im Fachblatt Science schreibt. Entdeckt wurden die Fossilien am Ufer des Flusses Danshui im Süden Chinas. Die Wissenschaftler nennen die neu entdeckte Organismen-Gemeinschaft Quingjiang. Sie verspricht neue Erkenntnisse über die sogenannte kambrische Explosion vor etwa 500 Millionen Jahren. Damals traten in einem geologisch gesehen relativ kurzen Zeitraum erstmals Vertreter fast aller heute noch existierenden Tierstämme auf.

Bislang konnten Forschende vor allem aus zwei anderen Fossil-Stätten Rückschlüsse auf die kambrische Explosion ziehen: dem Burgess-Schiefer in Kanada und der Chengjiang-Faunengemeinschaft in China.

Letztere stammt aus derselben Zeit wie die Quingjiang-Fauna. Dass sich beide deutlich unterscheiden, deute auf unterschiedliche Umweltbedingungen hin. Die neue Fossilien-Stätte habe damit das Potenzial, neue Einsichten in die frühe Evolution der Tierwelt zu liefern, so die Autoren.

Quelle: Science