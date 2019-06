Genetiker klären den Ursprung der europäischen Kartoffel

Bislang war unklar, ob die europäische Kartoffel aus Chile oder den Anden stammt. Um das zu klären, hat ein schwedisch-deutsches Genetikerteam das Erbgut von 88 historischen und modernen Kartoffelpflanzen der vergangenen 350 Jahre analysiert. Wie die Forscher im Fachblatt "Nature Ecology & Evolution" darlegen, stammten die ersten Kartoffeln auf europäischen Feldern aus dem Ursprungsgebiet in den Anden. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurden chilenische Sorten eingekreuzt. Die nächste bedeutsame Veränderung gab es im 20. Jahrhundert mit der Einkreuzung wildwachsender Kartoffelarten. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Sorten sowie Arten aus wilden Beständen zu erhalten, um für widrige Umstände im Zuge des Klimawandels oder der Ausbreitung neuer Krankheitserreger gewappnet zu sein, so die Studienautoren.

Quelle: Nature Ecology & Evolution | MPG

In Nord- und Ostdeutschland gibt es Dürren

Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) hervor, bei dem die Bodenfeuchte berechnet wird. Während in der Südhälfte Deutschlands die Trockenheit weniger ausgeprägt ist, fehlt in der Nordhälfte Wasser im Boden. Im Norden und Osten sei der Boden bis 25 Zentimeter Tiefe zu trocken. In tieferen Schichten bis 1,80 Meter zeigt der Monitor sogar großflächig eine außergewöhnliche Dürre an. In den betroffenen Regionen könnten sich aus dem Wassermangel erhebliche Probleme ergeben, vor allem für die Landwirtschaft, die Wälder und die Frachtschifffahrt, erklärte Klimaforscher Andreas Marx. Mit dem vergangenen Jahr sei die Lage jedoch nicht zu vergleichen. Die Dürre von 2018 sei ein Extremereignis gewesen.

Quelle: UFZ