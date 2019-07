Im Golf von Kalifornien leben nur noch zehn Schweinswale

Die UNESCO hatte das Inselarchipel im Golf und die umliegenden Meeresschutzgebiete für den kalifornischen Schweinswal im Jahr 2005 zum Welterbe erklärt. Von den damals 300 Schweinswalen sind heute aber nur noch zehn übrig. Deshalb wurde das zu Mexiko gehörende Gebiet jetzt auf die Liste des gefährdeten Naturerbes gesetzt. Schuld am Rückgang der Schweinswalpopulation ist laut der UNESCO die illegale Fischerei mit Stellnetzten. Mit der Aufnahme in die Welterbe-Liste verpflichten sich Staaten, die Orte zu schützen und für zukünftige Generationen zu bewahren. Mit der Veränderung des Status soll auf den dringenden politischen Handlungsbedarf hingewiesen werden. Auf der List des bedrohten Naturerbes stehen aktuell 53 Stätten.

Quelle: UNESCO

Honduras hat den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen

Auslöser ist eine Denguefieber-Epidemie, die in diesem Jahr bereits das Leben von 44 Menschen gefordert hat. Insgesamt seien mehr als 15.000 Erkrankungen gemeldet worden. Damit liege die Zahl der Erkrankung in diesem Jahr bereits über der Gesamtzahl der Fälle des letzten Jahres. Denguefieber wird von der Ägyptischen Tigermücke übertragen. Um die Epidemie zu stoppen, setzen die Behörden deshalb auf eine verstärkte Bekämpfung des Insektes. Sollten die Notfallmaßnahmen nicht wirken, werde sich die Epidemie voraussichtlich verstärken. In Südamerika ist gerade Regenzeit. Neben Honduras haben auch Länder wie Mexiko, Nicaragua und Brasilien mit einer hohen Zahl von Krankheitsfällen zu kämpfen.

Quelle: dpa