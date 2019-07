Die WHO hat wegen der Ebola-Epidemie im Kongo den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt

Nachdem in der Millionenstadt Goma der erste Fall von Ebola bestätigt wurde, riet ein Expertengremium zu diesem Schritt. Damit will die Weltgesundheitsorganisation vor allem die Finanzierung der Gegenmaßnahmen vor Ort ankurbeln, die bisher schleppend verlief. Mit dem Geld sollen Behandlungszentren besser ausgestattet sowie die Ausbildung und Impfung von medizinischen Kräften finanziert werden. Die Kosten für die Arbeit der WHO werden von den Mitgliedsstaaten der Organisation getragen sowie durch Spenden gedeckt. Eine globale Bedrohung durch die Virusinfektion bestehe aktuell nicht.

Beim aktuellen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo haben sich innerhalb eines Jahres etwa 2.500 Menschen mit der Krankheit infiziert. Mehr als 1.600 sind bisher daran gestorben.

Quelle: dpa

Für das Erkennen von Krankheitsrisiken sind beide Blutdruckwerte wichtig

Sowohl der systolische als auch der diastolische Wert sind gute Indikatoren für das individuelle Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko. Ist einer der Werte erhöht, steigt auch das Krankheitsrisiko. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie amerikanischer Forscher, die im New England Journal of Medicine erschienen ist. Bisher wurde zur Ermittlung des Krankheitsrisikos vor allem der systolische Wert herangezogen.

Der systolische, also der zuerst genannte Wert, gibt an, mit welchem Druck das Blut vom Herz in den Körper gepresst wird. Der diastolische Wert, der als zweites genannt wird, misst den Blutdruck zwischen zwei Herzschlägen, wenn sich das Herz erneut mit Blut füllt. Als erhöht gilt der Blutdruck, wenn er über 140/90 mm/Hg beziehungsweise 130/80 mm/Hg liegt.

Für die Studie wurden die regelmäßig gemessenen Blutdruckwerte von 1,3 Millionen erwachsenen Amerikanern erfasst und ausgewertet.

Quelle: New England Journal of Medicine