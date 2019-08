Ein neuer Chlamydien-Impfstoff liefert positive Ergebnisse

Das melden Forschende aus Dänemark im Fachmagazin The Lancet. Demnach hat eine erste Studie am Menschen gezeigt, dass der Impfstoff gut verträglich ist und zur Bildung von Antikörpern führt. Ob diese Antikörper die Geimpften langfristig vor Chlamydien schützen können, sei aber noch nicht klar. An der klinischen Phase-I-Studie haben 35 Frauen teilgenommen. Bevor der Impfstoff offiziell zugelassen werden kann, muss er zwei weitere Test-Phasen erfolgreich durchlaufen. Die Chlamydien-Infektion ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion in Europa. Weltweit gibt es schätzungsweise 130 Millionen Neuinfektionen pro Jahr. Vor allem für Frauen ist eine Ansteckung gefährlich. Bei ihnen erhöht sich das Risiko für Unfruchtbarkeit, Beckenentzündungen und Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter. Auslöser ist das Bakterium Chlamydia trachomanis.

Quelle: The Lancet

Die Zahl der registrierten Masernfälle ist weltweit stark angestiegen

Bis Ende Juli wurden der WHO für 2019 fast 365.000 Erkrankungen gemeldet. Das ist mehr als im gesamten letzten Jahr, in dem die offiziellen Meldungen bei 350.000 lagen. Alleine die WHO-Afrika-Region, die einen Großteil des Kontinents umfasst, meldet einen Anstieg von 900 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Europa fällt der Anstieg mit 120 Prozent geringer aus. Die WHO betont, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Erkrankungen gemeldet werde. Insgesamt gäbe es weitaus mehr Fälle. Die letzte Schätzung spricht von 6,7 Millionen Erkrankten für das Jahr 2017. Masern sind eine der ansteckendsten Krankheiten der Welt. Die Betroffenen sind meist Kinder. Sie können Hirnschäden davontragen oder blind und taub werden. In Deutschland sind die Zahlen seit 2017 rückläufig. Eine Impfpflicht für Kindergarten und Schulkinder ab März 2020 soll hierzulande die Zahl der Masernfälle besser unter Kontrolle bringen. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Quelle: WHO