Afrikas Tropen sind keine CO2-Senken mehr

Im Jahresverlauf gelangt im tropischen Afrika heute deutlich mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre, als von der Vegetation gebunden wird. Bisher galten die Tropen wegen ihrer ausgedehnten Waldflächen noch als Senken im globalen CO2-Kreislauf. Doch diese pauschale Annahme muss zumindest für Afrika revidiert werden. Das berichten britische Forscher im Fachmagazin Nature Communications. Die Wissenschaftler analysierten Satellitendaten aus den Jahren 2015 und 2016. Diese zeigen: Dichte Regenwälder wie etwa im Kongo absorbieren immer noch weit mehr CO2 als sie freisetzen. In anderen Regionen im westlichen und östlichen Afrika überwiegen aber die Emissionen. Auf den gesamten Tropengürtel Afrikas gerechnet fällt die CO2-Nettobilanz ebenso positiv aus. Die Forscher gehen davon aus, dass der treibende Faktor dafür eine veränderte Landnutzung ist.

Die Teleskope auf Hawaii sind wieder in Betrieb

Rund vier Wochen lang hatten Astronomen an einem Dutzend Observatorien auf dem Mauna Kea, dem höchsten Berg Hawaiis, nicht arbeiten können. Jetzt sind sie wieder zurückgekehrt. Staatliche Behörden handelten dafür einen Deal mit indigenen Volksgruppen aus. Diese kämpfen gegen den Bau eines weiteren Riesenteleskops auf einem für sie heiligen Gipfel. Aus Protest hatten sie die wichtigste Zufahrtstraße zu den Teleskopen wochenlang blockiert. Der Deal sieht unter anderem vor, dass sie registrierte Fahrzeuge, die nachweislich nichts mit dem Bau des sogenannten Thirty-Meter-Telescope (kurz: TMT) zu tun haben, passieren lassen. Über den Bau des TMT auf dem Mauna Kea wird seit Jahren gestritten. Die Situation ist so festgefahren, dass die Projektleitung mittlerweile auch einen Alternativstandort für das Teleskop auf der spanischen Kanareninsel La Palma ins Auge fasst. Dort wurde pro forma bereits ein Bauantrag gestellt.

Tempo sortiert Mäusesperma

Normalerweise liegt das Geschlechterverhältnis bei der Geburt von Säugetieren bei 50 zu 50 männliche und weibliche Tiere. Japanische Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, wie sie zumindest bei Mäusen diese Verteilung ganz einfach in die eine oder andere Richtung verschieben können. Dafür nutzen sie Substanzen, welche ein bestimmtes Gen auf dem Geschlechts-Chromosom X der Mäuse aktiviert. Das Gen ist auf dem Y-Chromosom nicht vorhanden. Spermien, die ein X-Chromosom enthalten, schwimmen dann deutlich langsamer. Spermien mit dem männlichen Y-Chromosom bleiben so schnell wie normal. Die Forscher konnten die Mäusespermien so für eine künstliche Befruchtung gewissermaßen anhand der Tempo-Unterschiede sortieren. Nutzten sie nur die schnellsten Samenzellen, stieg der Anteil männlicher Mäusenachkommen auf 90 Prozent. Verwendeten sie die langsamen Spermien, kamen zu 80 Prozent weibliche Mäuse zur Welt. Die Studie ist im Fachjournal PLoS Biology erschienen.

