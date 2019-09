Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gibt den Astronomen Rätsel auf

Wie Messungen der Universität von Kalifornien zeigen, strahlte es am 19. Mai plötzlich doppelt so hell wie auf allen übrigen Aufnahmen, die in den vergangenen 24 Jahren gemacht wurden. Eine Erklärung dafür gibt es noch nicht.

Der Helligkeitsausbruch ist für die Astronomen ein Zeichen dafür, dass Materie in den Schwerkraft-Strudel des Schwarzen Loches gezogen wird. Wenn das passiert, erhitzt sie sich und leuchtet auf.

Ein großer Asteroid könnte diese Materie sein oder Gaswolken, die zwischen den Sternen existieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sterne, die das Schwarze Loch in der Milchstraße umkreisen und ihm möglicherweise zu nahe gekommen sind, und ein Teil ihrer Gashülle förmlich eingesogen wurde.

Das Objekt ist 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt – gefährlich werden kann es unserem Planeten also nicht.

Quelle: Astrophysical Journal Letters

Die australische Fauna hat Außergewöhnliches zu bieten

Das gilt nach Erkenntnissen von Paläontologen der Griffith University in Brisbane insbesondere für eine ausgestorbene Art von Riesen-Beuteltieren, die bis vor etwa 10.000 Jahren auf der Hauptinsel des Kontinents und auf der Insel Tasmanien lebten. Die Wissenschaftler haben deren Fossilien untersucht und daraus ein mögliches Aussehen der bis zu 1.000 Kilogramm schweren Tiere rekonstruiert.

Wie sie im Fachmagazin Plos One schreiben, hatten die Tiere einen langgezogenen Schädel, kleine Augen und auffallend große und starke Vordergliedmaßen, an deren Enden säbelartige Klauen saßen. Das Ellbogengelenk dieser Arme aber war steif, sodass Graben damit schwierig gewesen sein dürfte. Ihre lange Zunge konnten sie weit herausstrecken, ähnlich wie das heute Giraffen tun.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es generell nur wenige Exemplare dieser Riesen-Beuteltiere gab und dass sie als Einzelgänger lebten.

Quelle: Plos One