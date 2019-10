Ein interstellarer Besucher ist gewöhnlicher als gedacht

Vor zwei Jahren entdeckten Astronomen mit dem zigarrenförmigen Steinbrocken Oumuamua erstmals einen interstellaren Himmelskörper, der durch unser Sonnensystem flog. Ende August nun wurde die zweite Entdeckung eines solchen Kometen bekannt. Ein internationales Forschungsteam hat die Daten nun ausgewertet und stellt sie im Fachblatt NATURE Astronomy vor. Demnach unterscheidet sich der 2I/Borisov genannte Himmelsköper kaum von Kometen in unserem Sonnensystem. Der feste Kern des Kometen ist etwa einen Kilometer groß, seine Oberfläche besteht vor allem aus Staub. Hochrechnungen zufolge könnte er seinen Ursprung in einem rund 13 Lichtjahre entfernten Doppelsternsystem aus zwei Roten Zwergen haben.

Quelle: NATURE Astronomy

Bonner Forscher entwickeln eine Sendungsverfolgung für den Fettstoffwechsel

Viele Krankheiten hängen mit Störungen des Fettstoffwechsels zusammen, etwa Adipositas oder bestimmte Krebserkrankungen. Drei Wissenschaftler der Universität Bonn stellen im Fachblatt NATURE Methods nun eine Methode vor, mit der sie den Fettstoffwechsel in Mäusen bis in einzelne Leberzellen verfolgen können. Bei Experimenten hatten sie Leberzellen bestimmte Fettsäuren zugesetzt, die mit einer zusätzlichen Dreifachbindung markiert waren. Diese Markierungen konnten die Wissenschaftler später bei Messungen im Massenspektrometer wiedererkennen und so die Fett-Transportwege im Mausmodell nachvollziehen. Diese Methode könnte helfen, um die Nebenwirkungen von neuen Arzneistoffen auf den Fettstoffwechsel zu minimieren, hoffen die Studienautoren.

Quelle: NATURE Methods | Uni Bonn