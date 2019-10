Weißbüschelaffen können Dialekte lernen.

Wissenschaftler der Universität Zürich können jetzt erklären, warum. Die Frage, die sie lösen wollten, war, ob der jeweilige Dialekt der Affenpopulation irgendwo in deren Genen festgeschrieben ist oder nicht.

Dazu analysierten sie zunächst die charakteristischen Rufe verschiedener Affenpopulationen und setzten dann einzelne Tiere in eine neue Gruppe mit einem anderen Dialekt. Wie sie im Fachmagazin "PLOS One" schreiben, passten sich die "Neuen" schnell dem Dialekt der Gruppe an.

Die Forschenden sehen darin einen Beleg, dass der Dialekt der Weißbüschelaffen das Ergebnis sozialen Lernens ist – und nicht etwa genetischer Veränderungen.

Welche Vorteile die Affen von dieser Fähigkeit haben, soll weiter untersucht werden.

Quellen: PLOS One

An der Universität Zürich wurde ein neues Antibiotikum entdeckt.

Das ist insbesondere deshalb spannend, weil es einen Wirkmechanismus hat, den man noch nicht kennt und damit auch sogenannten gramnegativen Bakterien zu Leibe rücken kann, denen sonst eher schwer beizukommen ist.

Die Substanz wirkt an zwei Molekülen dieser gramnegativen Keime. Beide sitzen in der äußeren Hülle der Bakterien, und beide sind für den Aufbau dieser Membran unentbehrlich.

Wenn das neuartige Antibiotikum bindet, wird diese Hülle zerstört – das Bakterium platzt. Der neue Wirkstoff wird zurzeit daraufhin geprüft, ob er in Studien bei Menschen eingesetzt werden kann.

Quelle: Nature