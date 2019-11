Voyager 2 hat den Einflussbereich der Sonne verlassen

1977 war die NASA-Raumsonde Voyager 2 gestartet, um das äußere Planetensystem zu erkunden. Am 5. November 2018 hatte sie die sogenannte Heliosphäre verlassen und war damit in den interstellaren Raum vorgedrungen. Die dabei erhobenen Daten haben fünf internationale Forschungsteams nun ausgewertet und präsentieren sie im Fachblatt NATURE Astronomy. Demnach scheint die Außengrenze des Sonnensystems ein erstaunlich schmaler Bereich zu sein, denn die Sonde hat die Grenze der Heliosphäre in nur einem Tag passiert. Die Schwestersonde Voyager 1 hatte diese Grenze bereits 2012 überquert. Beide Sonden werden nun voraussichtlich Milliarden Jahre lang durch das Weltall driften.

Quelle: NATURE Astronomy

Prognosen gehen von einem gewaltigen Meeresspiegelanstieg im Zuge des Klimawandels aus

Ein internationales Forschungsteam hat erstmals berechnet, wie stark der Meeresspiegel steigen wird, selbst wenn die im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziele erreicht würden. Demnach würden allein die zwischen 2016 bis 2030 emittierten Treibhausgas-Emissionen den Meeresspiegel bis zum Jahr 2300 um 20 Zentimeter ansteigen lassen, sollten die Regierungen ihre Selbstverpflichtungen nicht noch einmal deutlich nachbessern, heißt es im Fachblatt PNAS.

Quelle: PNAS | PIK