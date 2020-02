Forschende finden Virus-Gene in 13 Prozent aller Tumore

Das berichtet ein Team vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg im Fachmagazin Nature Genetics. Die Viren können das Erbgut der Zellen so verändern, dass Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren und die Zellen sich ungebremst teilen. Am häufigsten fanden die Wissenschaftler genetische Spuren des Epstein-Barr-Virus, das mit der Entstehung von Lymphomen und Magenkrebs in Verbindung gebracht wird, sowie des Hepatitis-B-Virus, das Leberkrebs mitverursachen kann. Humane Papillomaviren wurden in 19 von 20 untersuchten Fällen von Gebärmutterhalskrebs entdeckt.

Die Arbeit ist Teil eines Mammutprojektes, das helfen soll, die genetischen Grundlagen der Krebsentstehung besser zu verstehen. Dazu hat ein Zusammenschluss internationaler Forschungsgruppen die Genome von 2600 Tumorproben von Patienten mit 38 verschiedenen Krebsarten untersucht.

Quelle: Nature Genetics

Forschende haben Dattelpalmen aus 2000 Jahre alten Samen wachsen lassen

Die Samen stammen von historischen Fundstätten in Israel und lagerten seit ihrer Entdeckung in Archiven. Israelische Wissenschaftlerinnen suchten die Exemplare heraus, die am besten erhalten waren, und versuchten, sie zum Keimen zu bringen. Dazu weichten sie die Samen zuerst in warmem Wasser und Flüssigdünger ein und säten sie anschließend in steriler Erde aus, wie sie in der Fachzeitschrift Science Advances berichten.

Mit der Radiokarbonmethode untersuchten die Forschenden anschließend die Schalen der Samen, um deren Alter zu bestimmen. Sie konnten zeigen, dass die Samen zwischen 1600 und 2000 Jahre alt sind.

Aus sechs Samen wuchsen junge Dattelpalmen heran, denen die Wissenschaftler Namen gaben: Adam, Jonah, Uriel, Boaz, Judith und Hannah. Als nächstes wollen die Wissenschaftler versuchen, Blüten einer weiblichen Pflanze mit Pollen einer männlichen Pflanze zu bestäuben, um Früchte wachsen zu lassen.

Quelle: Science Advances