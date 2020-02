Weltweit landen mehr Lebensmittel im Müll als bisher vermutet

Zu diesem Schluss kommen Ernährungsökonomen von der Universität Wageningen. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift PLOS One berichten, verderben nach ihren Berechnungen zum Beispiel in Deutschland bis zu einem Drittel aller Nahrungsmittel oder sie werden entsorgt.

Für ihre Studie legten die Wissenschaftlerinnen ein neues Modell zu Grunde, das auch die wirtschaftliche Situation eines Landes berücksichtigt. Es gibt in Kalorien an, wie viel Lebensmittel in einem Land zur Verfügung stehen. Von diesem Wert wird dann der geschätzte Kalorienverbrauch der jeweiligen Bevölkerung abgezogen. Die Differenz zeigt, wie viele Kalorien nicht verbraucht werden und damit gleichzeitig, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden. Dabei hängt das Ausmaß der Verschwendung auch davon ab, wie reich ein Land ist, schreiben die Forschenden.

Quelle: PLOS ONE

Eine riesige Urzeit-Schildkröte besaß einen gehörnten Panzer

Mit bis zu drei Metern Länge und einem Gewicht von mehr als einer Tonne war die Süßwasserschildkröte vermutlich die größte Schildkröte, die es je gab. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances.

Die Männchen der Art trugen an der Vorderseite ihres Panzers große Hörner, die sie vermutlich zur Verteidigung einsetzten. Denn trotz ihrer Größe war die Riesenschildkröte ein Beutetier, wie Bissspuren und Löcher an Panzer und Knochen zeigen. Ihren Lebensraum teilten sich die Tiere mit ähnlich großen Exemplaren anderer Urzeit-Tiere wie etwa dem Purussaurus, einem Vorfahren der modernen Krokodile.

Die Überreste des Tieres, das vor fünf bis zehn Millionen Jahren lebte, wurden im Gebiet des heutigen Venezuela gefunden. Es sind die bisher vollständigsten Funde dieser Art und die ersten, die einen Rückschluss auf die wahre Größe der Schildkröte zuließen.

Quelle: Science Advances