Junk Food beeinflusst das Gehirn

Es stört die Appetitregulation, die vom Hippocampus im Gehirn ausgeht. Das berichten Forschende aus Australien im Fachmagazin Royal Society Open Science. Ihrer Studie nach lässt bei einer ungesunden Ernährungsweise mit sehr energiereicher und auch zuckerhaltiger Nahrung, darunter Pommes, Pizza, Waffeln oder Milchshakes die Kontrollfunktion des Hippocampus nach. Dadurch steigt das Verlangen nach mehr, auch wenn man eigentlich schon satt ist. Die Forscher machten Versuche mit insgesamt 105 Probanden, aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine ernährte sich gesund mit frischen und ballaststroffreichen Produkten. Die andere bekam vor allem Fastfood. Schon nach einer Woche zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Selbstkontrolle: Wenn die Junk-Food-Gruppe nach einer eigentlich schon sättigenden Mahlzeit noch ungesunde Schokoriegel als Snacks angeboten bekam, war ihr Appetit darauf wesentlich größer.

Quelle: Royal Society Open Science

Ein Ersatzstoff für Bisphenol-A ist auch nicht harmlos

Bisphenol-A, kurz BPA, ist ein Bestandteil vieler Plastikprodukte. Allerdings steht BPA in Verdacht, die sexuelle und neuronale Entwicklung von Embryonen hormonell zu beeinflussen. Deshalb ist der Stoff in der EU zum Beispiel in Plastikflaschen für Babynahrung verboten. Als angeblich harmlose Alternative wird in sogenannten BPA-freien Produkten häufig eine andere Chemikalie eingesetzt: Bisphenol-S. Doch die hat offenbar auch unerwünschte Nebenwirkungen, wie Forschende der University of Missouri im Fachjournal PNAS berichten. Die Wissenschaftler machten Versuche mit Mäusen. Dabei untersuchten sie, wie sich BPA und BPS auf die Entwicklung der Plazenta auswirken. Den Ergebnissen nach hatte Bisphenol-S die gleichen unerwünschten hormonellen Effekte wie Bisphenol-A.

Quelle: PNAS

In Ostafrika droht eine zweite Heuschrecken-Welle

Seit Monaten fressen Schwärme aus Millionen Wüstenheuschrecken ganze Landstriche in Ostafrika kahl. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist schon jetzt die Nahrungsmittelversorgung von 13 Millionen Menschen stark gefährdet. In den kommenden Monaten könnte sich die Lage noch dramatisch verschlimmern. Experten befürchten eine zweite Ausbreitungswelle der Wüstenheuschrecken. Die Insekten hätten entlang ihrer Zugwege Eier gelegt, berichtete das ostafrikanische Umwelt-Monitoring-Zentrum ICPAC. Voraussichtlich zwischen März und April würden daraus Tiere in solchen Massen schlüpfen, dass sie gleich wieder neue Riesenschwärme bilden könnten. Damit steige auch das Risiko, dass sie in wichtige regionale Kornkammern einfallen – und das während der für die Ernte wichtigen Regenzeit. Betroffen von der Heuschrecken-Plage sind bereits jetzt Regionen in den Ländern Äthiopien, Eritrea, Somalia, Sudan, Kenia, Uganda und Tansania.

Quelle: Agenturen, ICPAC