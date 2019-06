Sie soll viele Leser und die israelische Gedenkstätte Yad Vashem getäuscht haben: Eine deutsche Historikerin und Bloggerin hat sich laut einem "Spiegel"-Bericht jahrelang als Nachfahrin jüdischer Holocaust-Opfer ausgegeben. Die Geschichten seien allerdings frei erfunden gewesen.

Die in Dublin lebende Historikerin Marie Sophie Hingst habe auf ihrem inzwischen nicht mehr zugänglichen Blog "Read On My Dear, Read On" über ihre angebliche jüdische Familiengeschichte geschrieben. Auch das Archiv der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem soll Hingst getäuscht haben, indem sie gefälschte "Opferbögen" eingereicht habe. Es werde der Eindruck erweckt, dass große Teile ihrer Familie im Holocaust umgekommen seien. In Wahrheit stamme Hingst aus einer evangelischen Familie, wie Unterlagen des Stadtarchivs Stralsund belegten, berichtet der "Spiegel" weiter. Von den 22 angeblichen Holocaust-Opfern hätten die meisten gar nicht existiert: "Nur drei Personen haben wirklich gelebt. Keiner von ihnen war Jude, keiner wurde ermordet." Auf das Thema aufmerksam wurde das Hamburger Magazin durch einen Hinweis der Berliner Historikerin Gabriele Bergner.

Anwalt teilt mit: Literatur, keine Geschichtsschreibung

Hingst habe die Vorwürfe zunächst bestritten, über ihren Anwalt habe sie dem "Spiegel" später mitgeteilt, dass die Texte in ihrem Blog "ein erhebliches Maß an künstlerischer Freiheit für sich in Anspruch“ nähmen. Es handele sich um Literatur, nicht um Journalismus oder Geschichtsschreibung.



Hingst war 2017 bei der Preisverleihung "Goldene Blogger" zur Bloggerin des Jahres gewählt worden. Die Veranstalter erklärten nun bei Twitter: "auch wir haben die Berichterstattung über unsere Bloggerin des Jahres 2017 gelesen. Wir haben sie selbst um Stellungnahme gebeten und werden über das Wochenende beraten, wie wir reagieren."



Hingst habe zudem erklärt, so der "Spiegel", dass sie in Indien ein Slum-Krankenhaus gegründet habe und ihre Erfahrungen bei der Sexualberatung indischer Männer später auch in Deutschland bei Flüchtlingen angewendet habe. Darüber habe sie auch bei "Zeit Online" und Deutschlandfunk Nova berichtet. In einem Blog-Artikel bei "Zeit Online" heißt es dazu: "Wir gehen derzeit davon aus, dass die Autorin ihr Umfeld, uns und andere Medien getäuscht hat." Die Faktenchecks vor Erscheinen des Gastbeitrags und nach ersten kritischen Hinweisen seien nicht ausreichend gewesen. Man müsse die eigenen Prüfmechanismen verschärfen, was derzeit auch geschehe.



Deutschlandfunk Nova hat unter anderem ein Gespräch mit Hingst von seiner Seite genommen und schreibt auf seiner Homepage an mehreren Stellen im Zusammenhang mit ihr, man "prüfe gerade Hinweise zum Wahrheitsgehalt des hier im Februar 2018 erschienenen Artikels und Audio-Beitrags". Sobald man mehr wisse, werde man darüber berichten - "und falls sich die Zweifel als unbegründet erweisen, den Text und das Audio auch wieder veröffentlichen".



Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte ein Interview mit Hingst veröffentlicht, in dem sie über den Aufklärungsunterricht mit Flüchtlingen sprach. Wegen begründeter Zweifel an ihren Aussagen habe man das Interview offline genommen, obwohl Hingst bei ihrer Darstellung geblieben sei.