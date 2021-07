Im Prozess um den Überfall von Rechtsextremen auf eine Vereinsfeier im thüringischen Ballstädt sind die neun Angeklagten zu Bewährungsstrafen von bis zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Das Landgericht Erfurt sprach sie in einer Neuauflage des Verfahrens der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Frühere Haft- und Bewährungsstrafen gegen die Rechtsextremen waren vom Bundesgerichtshof wegen Formfehlern aufgehoben worden.



Die Angeklagten hatten im Jahr 2014 die Feier eines Kirmesvereins in Ballstädt überfallen und zehn Menschen zum Teil schwer verletzt. Das Landgericht schloss in seinem jetzigen Urteil einen politischen Hintergrund aus und wertete den Überfall als Racheakt. Vor dem Angriff waren in einem Haus Fensterscheiben eingeworfen worden, das den Neonazis als Treffpunkt diente. Das Internationale Auschwitz-Komitee sowie Vertreter der Linken und der SPD in Thüringen kritisierten die nun verhängten Strafen als zu niedrig. Das Komitee erklärte, der Ausgang des Verfahrens sei ein Erfolg für die rechtsextreme Szene und konterkariere den Kampf gegen Rechts.

