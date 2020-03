Der Thüringer Linken-Politiker Ramelow will sich heute Nachmittag nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Er werde die CDU-Abgeordneten um konsequente Stimmenthaltung bitten, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Voigt gab per Twitter ebenfalls eine entsprechende Empfehlung ab. Auf diese Weise könne Thüringen wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, ohne dass die Fraktion gegen ihre politischen Grundüberzeugungen verstoßen müsse, erklärte Voigt. Ein CDU-Bundesparteitagsbeschluss verbietet den Christdemokraten jede Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD. In einer Probeabstimmung der Landtagsfraktion stimmten alle 20 anwesenden CDU-Abgeordneten für die Enthaltung, wie die Fraktion in Erfurt mitteilte.



Ramelow hatte zunächst auf einzelne christdemokratische Stimmen gezählt, um im ersten Wahlgang die nötige absolute Mehrheit zu gewinnen. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Stimmenmehrheit, die Rot-Rot-Grün auch allein zusammenbringen könnte. Neben Ramelow tritt AfD-Fraktionschef Höcke an. Die FDP-Fraktion hat angekündigt, bei der Abstimmung den Plenarsaal zu verlassen.



Über die Wahl berichten wir in einem Liveblog.