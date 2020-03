Im Thüringer Landtag soll am Nachmittag ein neuer Anlauf zur Wahl eines Ministerpräsidenten unternommen werden.

Anfang Februar war der FDP-Politiker Kemmerich mit den Stimmen seiner Partei sowie von CDU und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Nach Protesten erklärte er drei Tage später seinen Rücktritt. Heute tritt abermals der frühere Regierungschef Ramelow von der Linken an. Sein rot-rot-grünes Wunschbündnis hat allerdings keine Mehrheit im Landtag in Erfurt. Die AfD hat als Gegenkandidaten ihren Landesvorsitzenden Höcke aufgestellt. Die FDP-Fraktion kündigte an, den Plenarsaal zu verlassen, um damit ihre Ablehnung von Ramelow und Höcke zum Ausdruck zu bringen.