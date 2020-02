In Thüringen wird am Mittwoch kommender Woche ein neuer Ministerpräsident gewählt.

Das beschloss der Ältestenrat des Landtags in Erfurt auf Antrag von Linken, SPD und Grünen. Der Linkspolitiker Ramelow will sich am 4. März zur Wiederwahl stellen. Der 64-jährige Politiker, der bereits eine rot-rot-grüne Regierung anführte, war bei der Abstimmung Anfang Februar in den ersten beiden Durchgängen gescheitert. In der dritten Runde setzte sich dann der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und AfD durch. Kemmerich trat nach drei Tagen wieder zurück, er ist derzeit geschäftsführend im Amt.