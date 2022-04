Kabinett

Ergänzungshaushalt sieht fast 40 Milliarden Euro an neuen Schulden vor

Als Folge des Ukraine-Krieges will die Bundesregierung in diesem Jahr fast 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden aufnehmen. Das Kabinett brachte einen entsprechenden Ergänzungshaushalt auf den Weg, der weitere Kredite vorsieht. Damit sollen etwa Unternehmenshilfen sowie höhere Kosten für die Integration und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen finanziert werden.

27.04.2022