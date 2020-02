Rot-Grün kann in der Hamburger Bürgerschaft weiterregieren. Die SPD hat Stimmen verloren, bleibt aber deutlich stärkste Kraft, und die Grünen gleichen diese Verluste durch ihre Zugewinne mehr als aus. FDP und AfD dürften nun doch beide in der Bürgerschaft vertreten bleiben, das vorläufige amtliche Endergebnis steht aber nach wie vor aus.

Nach dem Sieg der SPD bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg will der Erste Bürgermeister Tschentscher zunächst mit den Grünen über ein mögliches Regierungsbündnis sprechen. Eine Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Koalition sei eine naheliegende Option, sagte Tschentscher im ARD-Fernsehen.Die Spitzenkandidatin der Grünen, Fegebank, sprach von einem klaren Wählerauftrag für die Fortsetzung der Koalition.



Die SPD bleibt nach der vereinfachten Auszählung der Stimmen mit 39,0 Prozent trotz Verlusten die stärkste politische Kraft. Dahinter kommen die Grünen mit 24,2 Prozent. Die CDU erreicht mit 11,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis in der Hansestadt, die Linke kommt auf 9,1 Prozent. Die AfD ist demnach mit 5,3 und die FDP mit 5,0 Prozent in der neuen Bürgerschaft vertreten.



Wegen eines möglichen Auszählungsfehlers in einem Wahllokal, der die FDP begünstigt hätte, ist es noch möglich, dass die Freien Demokraten am Ende doch noch knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Aufgrund des Hamburger Wahlverfahrens wird das vorläufige amtliche Endergebnis frühestens am Abend des heutigen Montags erwartet.



Die Wahlbeteiligung lag mit 62 Prozent deutlich höher als bei der letzten Wahl 2015.



Die Spitzenkandidaten von CDU und FDP machten die Bundespolitik und die jüngsten Ereignisse in Thüringen für ihr schlechtes Abschneiden mit verantwortlich. Die Linke erklärte, man sehe sich weiter in der Opposition. Die AfD sprach von einer „Ausgrenzungskampagne“.



Über die bundespolitische Bedeutung der Hamburg-Wahl beraten die Parteien heute in Berlin.