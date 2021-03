Sie war eine der ganz großen Errungenschaften der DDR-Bürgerrechtler: die Stasi-Unterlagenbehörde. Nirgendwo sonst im ehemaligen Ostblock war es den Bürgern gelungen, einen Geheimdienst derart radikal seiner Macht zu entkleiden und ihm autobahnlange Aktenreihen nahezu komplett zu entwinden.

Nirgendwo sonst konnten Bürger so zügig und ungehindert in ihre Akten einsehen – um Gewissheit zu erlangen über ihre eigene Vergangenheit, um die Selbstkontrolle zurückzugewinnen, um Entschädigungen zu erhalten. Wie gut, dass der Westdeutsche Helmut Kohl und der Ostdeutsche Friedrich Schorlemmer sich nicht durchgesetzt haben und die Stasi-Akten weder verbannt noch verbrannt wurden.

Unter Roland Jahn ist die Behörde wenig vorangekommen

Anfangs unter ungestümem Medieninteresse, inzwischen eher leise und von der bundesdeutschen Öffentlichkeit nur noch wenig beachtet, macht die Stasi-Unterlagenbehörde ihre Arbeit. Der nun vorgestellte Tätigkeitsbericht wird ihr letzter sein, denn die Stasi-Akten werden im Juni in das Bundesarchiv eingegliedert. Das ist einerseits logisch, denn die DDR ist unablösbarer Teil der gesamtdeutschen Geschichte, ihre Akten das Erbe aller Deutschen.

Andererseits wird hier eine Institution geschliffen, die Symbol der Selbstermächtigung der Ostdeutschen war, die Vergleichsmaßstab war und ist für Aufarbeitungsprozesse in anderen Staaten. Dass dies so lautlos geschieht, hat auch damit zu tun, dass die Behörde jenseits der Aktenbereitstellung für Bürger und Forscher in der Amtszeit von Roland Jahn wenig vorangekommen ist: Die Forschungsabteilung befindet sich im Siechtum, Bildungsprojekte in den Außenstellen wurden zurückgefahren.

Der Posten muss kompetent besetzt werden

Das Ordnungssystem der Akten folgt zudem noch immer der Logik der Staatssicherheit. Wer forschen will, braucht Namen als Anhaltspunkt. Eine thematische Erschließung, Findbücher gibt es kaum. Wenn das mit dem Know-how des Bundesarchivs, das die Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde eingliedert, besser würde, wäre mit der Übernahme zumindest etwas gewonnen.

Dafür aber müsste der noch zu findende Vizepräsident im Bundesarchiv mit ausschließlicher Zuständigkeit für die Stasi-Akten wirklich über das verfügen, was die Stellenausschreibung fordert: "vertiefte Kenntnisse über Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit" und "die Geschichte der SED-Diktatur" und "Erfahrungen im Archivbereich".



Dieser Posten darf nicht als Abklingbecken für verdiente Politiker dienen, sondern muss kompetent besetzt werden. Die DDR-Bürgerrechtler haben der Stasi die Akten im Dezember 1989 unter hohem persönlichen Risiko entrungen. Wir sind es ihnen und uns allen schuldig, die Akten eines verbrecherischen Geheimdienstes, dessen wichtigster Auftrag der Erhalt der Macht der SED war, zu erhalten und der Forschung besser zugänglich zu machen als bisher.

Henry Bernhard – (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Henry Bernhard wurde 1969 geboren und wuchs in Weimar auf. Er studierte Politik, Publizistik, VWL und Völkerrecht in Göttingen. Seit 1990 arbeitete er fürs Radio, davon 20 Jahre ausschließlich an langen Radiofeatures. Sein Schwerpunkt lag dabei auf historischen Themen – Geschichten aus dem geteilten Deutschland und aus dem "Dritten Reich", von gescheiterten Kommunisten und zurückgekehrten Juden, von Überlebenden und Verlierern der Geschichte. Nach einem Ausflug zum Fernsehen ist er seit 2013 Landeskorrespondent von Deutschlandradio in Thüringen.