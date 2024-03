Tarifkonflikt

Der neue GDL-Streik bei der Bahn führt zu zahlreichen Zugausfällen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Um zwei Uhr legten die Lokführer die Arbeit nieder. Dadurch komme es erneut zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste, teilte die Deutsche Bahn am frühen Morgen mit. Der Ausstand soll nach Angaben der Gewerkschaft GDL 35 Stunden dauern, also bis Freitag um 13 Uhr. Der Deutschen Bahn zufolge gibt es zwar einen Notfahrplan, aber im Fernverkehr könnten nur 20 Prozent der Züge fahren, hieß es. Am Abend waren bereits Lokführer im Güterverkehr in den Streik getreten. Die Bahn rechnet damit, dass sich der Verkehr erst im Laufe des Samstags wieder normalisiert.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert unter anderem eine 35 Stunden-Woche im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.