Bundesarchiv: Erhebliche Mittel für Erhalt der Stasi-Unterlagen sind nötig. (picture-alliance/ ZB | Gero Breloer)

Die vom Gesetzgeber vorgesehene kostenneutrale Eingliederung der Stasi-Unterlagen mit künftig sechs Magazinstandorten sei so nicht umsetzbar, sagte der Präsident des Bundesarchivs, Hollmann, in Potsdam. Die Archive müssten angemessen nutzbar gemacht und die Akten sachgerecht gelagert werden. Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie würden in Kürze erwartet, betonte Hollmann.

Das Bundesarchiv hat die Verantwortung für die Stasi-Unterlagen im Juni 2021 übernommen.

