Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten, wurde in der vergangenen Nacht in Berlin ein "erheblicher Teil" des Diebesguts sichergestellt. Es handle sich um 31 Einzelstücke, von denen einige noch vollständig erhalten seien. Demnach gingen dem Beutefund Gespräche mit den Anwälten der mutmaßlichen Einbrecher voraus. Seit Anfang des Jahres läuft in Dresden ein Prozess gegen sechs Tatverdächtige unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls.

Am 25. November 2019 hatten Einbrecher aus der sächsischen Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss zahlreiche kostbare Schmuckstücke gestohlen. Der Wert der Beute wird auf 113 Millionen Euro geschätzt.

