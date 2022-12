Dresden

Erheblicher Teil der Beute aus Grünem Gewölbe sichergestellt

Drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist ein Großteil der Beute wieder aufgetaucht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilten, wurde in der vergangenen Nacht in Berlin ein "erheblicher Teil" des Diebesguts sichergestellt.

18.12.2022