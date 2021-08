Die Arbeitgeber in Deutschland haben laut einer Erhebung 2020 so hohe Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall geleistet wie in keinem anderen Jahr zuvor.

Laut Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft lag die Summe bei 74,3 Milliarden Euro. Im Jahr davor seien es etwa vier Milliarden Euro weniger an Bruttogehältern und den darauf fälligen Sozialversicherungsbeiträgen gewesen. Verantwortlich dafür ist den Angaben zufolge nicht ein höherer Krankenstand, sondern die große Zahl an Beschäftigten. Allein dadurch gebe es mehr kranke Angestellte. Zudem müssen Arbeitgeber seit zwei Jahren die Hälfte des Zusatzbeitrags in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen.



Das arbeitgebernahe Institut erwartet eine weitere Steigerung der Lohnfortzahlungen, unter anderem weil es wegen der älter werdenden Bevölkerung zu häufigeren und schwereren Erkrankungen komme. - Arbeitgeber zahlen im Krankheitsfall mit ärztlichem Attest für bis zu sechs Wochen das volle Gehalt. Bei längeren Erkrankungen übernimmt die gesetzliche Krankenkasse einen Teil.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.