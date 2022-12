Fußball-WM

Grund sind Ausschreitungen marokkanischstämmiger Fußballfans in Belgien und den Niederlanden nach den vorangegangenen Partien der Nordafrikaner. Frankreich mobilisierte für den Abend landesweit 10.000 Polizisten. Die Hälfte davon soll im Großraum Paris eingesetzt werden. Auch die Düsseldorfer Polizei hält ein größeres Aufgebot bereit.

Der Diplom-Sozialpädagoge Samy Charchira macht vor allem soziale Umstände für die Ausschreitungen verantwortlich. Der Stadtrat der Grünen in Düsseldorf sagte im Deutschlandfunk , Jugendliche, die zum Beispiel in den Banlieues von Paris aufwüchsen, lernten schnell, dass sie kaum Chancen in Frankreich hätten und oft rassistischen Profilerstellungen von Polizisten ausgesetzt seien, sagte er im Deutschlandfunk. Das gehe an den Jugendlichen nicht spurlos vorüber. Sie fühlten sich als Verlierer. Wenn dann so ein WM-Spiel komme, entlade sich leider die Wut, die sich über die Jahrzehnte angestaut habe, erklärte Charchira.