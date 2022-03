Beschädigtes Wohnhaus in Kiew - der russische Vormarsch ist aber offenbar ins Stocken geraten (Archivbild). (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Allerdings seien die russischen Truppen im Großraum der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden, heißt es in einem Bericht des Generalstabs. Das deckt sich mit Aussagen britischer und amerikanischer Regierungsvertreter. Das britische Verteidigungsministerium teilte unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit, die russischen Streitkräfte stünden nordöstlich von Kiew bereits vor erheblichen Problemen in der Versorgung und in ihrer Kampfmoral. Ukrainische Streitkräfte führten zudem erfolgreiche Gegenangriffe gegen russische Stellungen in Orten am Rande der Hauptstadt durch. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministerium erklärte, den Ukrainern sei es gelungen, die Russen 55 Kilometer östlich und nordöstlich von Kiew zurückzudrängen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.