Eine Satellitenaufnahme der Erde aus 1999/2000 zeigt den Verbleib der Ozonschicht über der Arktis. (Nasa, dpa picture-alliance)

Bei der Jahrestagung der "American Meteorological Society" in Denver wurde mitgeteilt, wenn die derzeitige Entwicklung aufrechterhalten werde, werde bis 2040 wieder weitgehend der Stand von 1980 - also vor der Bildung des Ozonlochs - erreicht. Nur in der Arktis und der Antarktis dauere die Erholung etwas länger - nämlich bis 2045 beziehungsweise 2066. Ursächlich für das Schließen des Ozonlochs ist demnach, dass fast 99 Prozent der ozonschädigenden Substanzen wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe - kurz FCKW - nicht mehr verwendet werden dürfen.

Die Ozonschicht liegt in einer Höhe zwischen zehn und 50 Kilometern über der Erde und hält ultraviolette Sonnenstrahlen ab. Wegen des Lochs gelangt mehr UV-Licht auf die Erdoberfläche, was negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.