Eine Satellitenaufnahme der Erde aus 1999/2000 zeigt den Verbleib der Ozonschicht über der Arktis. (Nasa, dpa picture-alliance)

Auf einer Fachtagung in Denver hieß es, wenn die derzeitige Entwicklung aufrechterhalten werde, könne bis 2040 wieder weitgehend der Stand von 1980 erreicht werden, also jener vor der Bildung des Ozonlochs. Nur in der Arktis und der Antarktis dauere die Erholung etwas länger - nämlich bis 2045, beziehungsweise 2066. Ursächlich für das Schließen des Ozonlochs ist den Experten zufolge, dass fast 99 Prozent der ozonschädigenden Substanzen wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe - kurz FCKW - nicht mehr verwendet werden dürfen.

Die Ozonschicht liegt in einer Höhe zwischen zehn und 50 Kilometern über der Erde und hält ultraviolette Sonnenstrahlen ab. Wegen des Lochs gelangt mehr UV-Licht auf die Erdoberfläche, was negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat.

