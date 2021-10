In Halle an der Saale wird der Opfer des Synagogen-Anschlags gedacht.

Vor zwei Jahren hatte ein Rechtsextremist versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen, um ein Massaker anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und in einem Döner-Imbiss einen 20-Jährigen. Der Täter ist inzwischen wegen Mordes verurteilt.



Als Erinnerung an die Opfer sollen um 12.04 Uhr die Glocken der Marktkirche und des Roten Turms läuten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff will an beiden Tatorten Kränze niederlegen.

