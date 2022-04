Das Tor zum ehemaligen KZ in Buchenwald bei Weimar: Häftlinge halfen 1945, das Lager zu befreien. (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie werden dazu wieder KZ-Überlebende unter anderem aus Israel, Polen und Rumänien erwartet. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, wird am Nachmittag eine Rede halten. Auf dem Gelände des Lagers in Thüringen wurde 1958 die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.