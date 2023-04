Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Rose, sieht den Antiziganismus als Gefahr. (picture alliance / PAP / Lukasz Gagulski)

Der Vorsitzende Rose erklärte, in ganz Europa hetzten rechtsextreme und nationalistische Gruppen und Parteien offen gegen Rechtsstaat und Minderheiten. Anlass seiner Äußerungen war der 78. Jahrestag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Dabei stand die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus im Mittelpunkt. Die Gedenkstätte Buchenwald teilte mit, allein in das dortige KZ seien rund 3.500 Sinti und Roma verschleppt worden.

In Bergen-Belsen in Niedersachsen wurde ebenfalls an die Befreiung des dortigen Konzentrationslagers erinnert. Dabei betonte der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung, Daimagüler, es gehöre zu einem echten Gedenken, auch heute gegen Ausgrenzung und Verfolgung von Roma in aller Welt einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.