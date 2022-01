Nordirland Erinnerung an "Bloody Sunday"

In Nordirland erinnern die Menschen heute an den sogenannten "Bloody Sunday" vor 50 Jahren. Angehörige der Getöteten zogen im Rahmen der Gedenkzeremonie entlang der Strecke des Bürgerrechtsmarsches vom 30. Januar 1972. Wie die britische BBC berichtet, sammelten sich an den Straßen viele Unterstützer, um ihre Solidarität zu bekunden.

30.01.2022