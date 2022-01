Der irische Ministerpräsident Michael Martin legt einen Kranz anlässlich des Gedenkens an die Opfer von 1972 nieder. (Peter Morrison/AP/dpa)

In der Stadt Derry legte Ministerpräsident Martin gemeinsam mit dem irischen Außenminister Coveney einen Kranz nieder. Anschließend folgte eine Schweigeminute. Martin, der mit Angehörigen der Opfer zu einem privaten Gespräch zusammenkam, dankte den Familien für ihren Einsatz für Gerechtigkeit. Der irische Regierungschef kritisierte nach Angaben der britischen BBC, dass keine der unionistischen Parteien Nordirlands anwesend gewesen seien. Angehörige der Opfer hatten am Vormittag an einem Gedenkmarsch entlang der Strecke der damaligen Kundgebung der katholischen Bürgerrechtsbewegung teilgenommen. Viele trugen Fotos der Opfer und weiße Rosen. An den Straßen sammelten sich viele Unterstützer, um ihre Solidarität zu bekunden.

Der Gedenkmarsch ist eine von mehreren Veranstaltungen, die an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern sollen. Damals hatten Soldaten eines britischen Fallschirmjägerbataillons auf Teilnehmer einer katholischen Kundgebung geschossen. 13 Menschen starben, ein weiteres Opfer erlag später seinen Verletzungen. Es dauerte fast 40 Jahre, bis die britische Regierung eingestand, dass die Soldaten das Feuer auf die Menge eröffnet hatten und nicht umgekehrt - und dass die Demonstranten unbewaffnet waren.

Die Ereignisse des "Bloody Sunday" trugen wesentlich zur Eskalation des Nordirlandkonflikts bei. Mit dem Karfreitags-Abkommen im Jahr 1998 fanden die gewaltsamen Unruhen ein Ende.

