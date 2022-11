Gedenkfeier zum 33. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Am 9. November 1989 hatte die damalige DDR-Führung nach einer großen Ausreisewelle und massiven Demonstrationen die Grenzen zur Bundesrepublik geöffnet. Damit endete die jahrzehntelange Teilung Berlins und Deutschlands. Klausmeier erklärte, Teilung und massive Willkür seien zu einer Zeit überwunden worden, als sich Vertreter feindlich gegenüberstehender Blöcke noch im Dialog befunden hätten. Das sei heute gänzlich anders, fügte Klausmeier mit Blick auf dem Krieg in der Ukraine hinzu.

Im Rahmen der Veranstaltung trat der belarussische Volny-Chor auf, der als Reaktion auf die Repressionen in Belarus entstanden ist. Die Sänger trugen Masken, um anonym zu bleiben und sich so vor Verfolgung zu schützen. Außerdem nahmen Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Frankreich und Norwegen an der Gedenkveranstaltung teil. Die Politik war unter anderen durch Kulturstaatsministerin Roth, den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Schneider, Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey und Kultursenator Lederer an der Bernauer Straße vertreten.

An der 1961 gebauten Berliner Mauer wurden mindestens 140 Menschen bei Fluchtversuchen getötet, an der innerdeutschen Grenze Schätzungen zufolge 260 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.