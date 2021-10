Sachsen-Anhalt erinnert heute im Rahmen des Reformationstages an Martin Luther und dessen Thesen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland feiert einen zentralen Gottesdienst in der Schlosskirche Wittenberg. Geplant sind zudem Andachten, Konzerte und Festveranstaltungen in ganz Sachsen-Anhalt.



Der Überlieferung zufolge schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Der Tag gilt als Auslöser von Reformen in Kirche und Gesellschaft.

