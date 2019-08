Erinnerung an Mauerfall

Zum Gedenken an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren nehmen heute Bundeswehrsoldaten, Zivilisten und Reservisten an einer Wanderung auf den Brocken im Harz teil.

Oberstleutnant Ried sagte zum Auftakt, man wolle - wie jedes Jahr - an die Überwindung der Teilung 1989 erinnern. - Der Brocken war jahrzehntelang Symbol für den Kalten Krieg und die deutsche Teilung. Zu DDR-Zeiten wurden zum Beispiel westdeutsche Telefon- und Funkverbindungen abgehört. Seit dem 3. Dezember 1989 ist der Berg wieder frei zugänglich.