Amber Bracken hat das Pressefoto des Jahres gemacht. (Amber Bracken/The New York Times)

Damit wird der 215 Kinder gedacht, deren sterbliche Überreste im vergangenen Jahr im Osten Kanadas auf dem ehemaligen Gelände eines katholischen Internats gefunden wurden. Das Foto der Kanadierin brenne sich in die Erinnerung ein, begründete die Jury des World-Press-Photo-Wettbewerbs ihre Entscheidung. Jurymitglied Rena Effendi führte weiter aus, Brackens Foto sei ein stiller Moment der globalen Abrechnung mit der Geschichte der Kolonialisierung, nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt.

Misshandlungen und Gewalt in kirchlichen Heimen

In Kanada wurden ab 1874 rund 150.000 Kinder aus indigenen Familien und von gemischten Paaren von ihren Familien getrennt und in kirchliche Heime gebracht. Viele von ihnen waren dort Misshandlungen oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Mindestens 3.200 der Kinder starben, die meisten an Tuberkulose, Vernachlässigung oder Mangelernährung. Die Entdeckung hunderter anonymer Gräber in der Provinz British Columbia hatte das Land in den vergangenen Monaten erschüttert. Die katholische Kirche Kanadas bat im September offiziell bei der indigenen Bevölkerung um Entschuldigung.

Für das Pressefoto des Jahres standen 65.000 Bilder von mehr als 4.000 Fotografen aus 130 Ländern zur Auswahl. Amber Bracken erhält für den ersten Preis eine Prämie von 6.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.